Погода в Донецке на день: 2 декабря ожидается пасмурный день, без осадков

СЕГОДНЯ 07:04 2019-12-02T07:04:21+03:00

По сообщениям синоптиков, 2 декабря в Донецке облачность, но без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике в второго декабря ожидается пасмурная погода, которая продержится до самого вечера, температура понизится.

- С утра и до самого вечера в Донецке будет пасмурно. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +2. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:58, закат – 16:37, долгота дня 8 часов 39 минут.

По народному календарю 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU