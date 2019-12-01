В Ясиноватском районе перевернулся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 22:05 2019-12-01T22:45:03+03:00

Фото с места аварии от очевидцев

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В Ясиноватском районе произошла крупная авария – перевернулся пассажирский автобус, в котором находилось порядка пятидесяти пассажиров. Информация об этом появилась в одной из донецких групп.

- Водитель автобуса не справился с управлением и съехал с трассы в Ясиноватском районе Донецкой области. В автобусе находились 50 пассажиров. Пятеро из них обратились за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

В телефонном разговоре с «Комсомольской правдой» источник в государственной автоинспекции Донецкой Народной Республики подтвердил информацию:

- Действительно, авария имела место быть, но произошла она на украинской стороне, - сообщил источник.

Подробности о гражданах Донецкой Народной Республики, пострадавших в аварии, о самой аварии, а также о характере травм пострадавших, уточняется.

Ехавшие мимо водители так же сообщают о перевернутом пассажирском автобусе на ясиноватской трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU