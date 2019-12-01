Короткометражка о Донбассе «Тихо! Идет спектакль!» получила гран-при на кинофестивале в России

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-01T17:40:57+03:00

Два оператора из Испании сняли короткометражку о Донецком оперном театре и получили гран-при[видео]

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С 19 по 22 ноября в Москве прошел кинофестиваль, на котором было представлено 253 фильма режиссеров из России, Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Латвии, Литвы, Италии, Германии, Финляндии, Польши, Швеции, Бразилии и Кубы. В том числе – 14 полнометражных, 114 короткометражных, 91 документальный, 7 анимационных, 17 студенческих и 11 экспериментальных фильмов.

Два оператора из Италии - Лука Беларди и Майя Ногради представили фильм о Донбассе, который они сняли, будучи в Донбассе. В своем фильме итальянцы показали о подвигах Донецкого театра оперы и балета. Театр продолжал работать, даже в самые активные месяцы войны, когда город был практически пустым, а вокруг падали украинские бомбы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/747141" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма о Донбассе "Тихо! идет спектакль".! другой источник

Билеты на спектакли распродавались полностью, в зале не было свободных мест. Ребята пришли к идее снять фильм о Донецком театре для того, чтобы художественным образом показать героизм народа Донбасса. Эта история чрезвычайного сопротивления искусства войне. Фильм не обычный журналистский репортаж, это, прежде всего, художественная кинолента.

– Этот фильм – дань уважения всем тем, кто во имя человечности во всех уголках мира сопротивляется проявлениям варварства, – отметил Лука Беларди.

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ИСТОЧНИК KP.RU