Больше шести тысяч студентов ДНР получили дипломы российского образца

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-01T15:05:09+03:00

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С 2015 года больше шести тысяч студентов ВУЗов ДНР получили дипломы российского образца. Об этом 30 декабря, сообщил министр образования и науки Михаил Кушаков.

— Всего более шести тысяч российских дипломов получили выпускники наших высших учебных заведений и это – очень хороший результат. Хотел бы поздравить все те ВУЗы, которые включились в интеграционную работу с Россией, с этим результатом, — рассказал Кушаков.

Напомним, что дипломы России начали выдавать выпускникам еще в 2015 году. Но вот уже как второй год ВУЗы ДНР сами могут выдавать дипломы, но только российского образца. До этого был длительный аккредитивный период. ВУЗы должны были доказать, что уровень преподавания в Республике ничем не уступает российским стандартам.

Процесс аккредитации некоторых ВУЗов и специальностей продолжается и на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU