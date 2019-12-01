В декабре в ДНР примут законы, поддерживающие военных

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-01T12:03:52+03:00

Спустя почти шесть лет войны, в Республики будут приняты законы, поддерживающие военнослужащих. Фото: https://www.facebook.com/

Спустя почти шесть лет войны, будут приняты законы, поддерживающие военнослужащих Республики

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Долгожданные законы, которые бы поддерживали защитников Республики ДНР, будут приняты уже в этом месяце Об этом сегодня в своем телеграм-канале заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Со своей стороны руководство Республики в настоящее время уделяет особое внимание обеспечению действующих военнослужащих и ветеранов боевых действий социальными гарантиями. Все соответствующие законопроекты уже обсуждены и дорабатываются. Многие из них должны быть реализованы до конца этого года, — отметил Пушилин.

Он также добавил, что ознакомился с отчетами командиров подразделений народной милиции ДНР, которые они составили после летнего обучения военнослужащих Республики. Военные также рассказали Главе, что предстоит сделать в 2020 году.

- Действительно, могу сказать, что я впечатлен. Все, что было сделано с 2014 года в плане формирования Народной милиции, вызывает уважение. Благодарю наших военнослужащих за ежедневный ратный труд, — сказал Глава ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU