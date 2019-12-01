Погода на день в Луганске: 1 декабря пасмурно, местами мокрый снег

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-01T09:10:49+03:00

Синоптики прогнозируют 1 декабря в ЛНР от минус 3 до плюс 2 градусов, местами осадки

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В первый день зимы в ЛНР ожидается понижение температуры. Температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 30 ноября до 21.00 1 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами слабые осадки в виде мокрого снега, ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2 градуса, – прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью ноль – 2 градуса выше нуля, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и минус 1 - плюс 1 градус днем.

А завтра в Луганской Народной Республике ожидаются морозы до минус пяти.

ИСТОЧНИК KP.RU