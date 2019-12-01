Погода в Донецке на день: 1 декабря похолодает и будет пасмурно

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-01T08:46:37+03:00

По сообщениям синоптиков, первый день зимы в Донецке понизится температура, будет пасмурно, но без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике в первый день зимы в Донецке пасмурная погода продержится до самого вечера, температура понизится.

- С утра и до самого вечера в Донецке будет пасмурно. Дождя не будет. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +3. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:56, закат – 16:38, долгота дня 8 часов 43 минуты.

По народному календарю в первый день зимы почитается память святых Платона и Романа. В народе этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.

ИСТОЧНИК KP.RU