2019-11-29T21:09:39+03:00
Общество

Чем будут заняты донецкие пенсионеры в клубе «Активное долголетие»?

Старичков ждет очень насыщенная программа мероприятий [фото]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Детальный план мероприятий появился на сайте библиотеки 29 ноября. Фото: vohma.smi44.ruДетальный план мероприятий появился на сайте библиотеки 29 ноября. Фото: vohma.smi44.ru
Изменить размер текста:

В начале ноября в библиотеке имени Н.К. Крупской рассказали о том, что в Донецке начнет работать клуб по интересам для пенсионеров. И вот спустя полмесяца клуб заработал и уже даже готов план мероприятий на декабрь. И если честно, то у старичков явно веселее культурная программа, чем у активной молодежи.

— Проект «Активное Долголетие» поможет изменить жизнь людей старшего поколения и разнообразить досуг в кругу единомышленников по направлениям: образование, творчество, здоровий образ жизни, спорт и туризм, театральное направление. Приглашаем Вас к участию в работе клубов и насыщенной мероприятиями жизни библиотеки им. Н.К. Крупской: поэтические и литературные встречи, презентации новых изданий, встречи с известными личностями, показы литературно-музыкальных постановок, концертные программы, — сообщают на сайте библиотеки.

Детальное расписание со всеми мероприятиями на следующий месяц опубликовали сегодня на официальном сайте библиотеки.

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В районе Донецкого ботанического сада на «зебре» на смерть сбит пешеход
Роман Трошин: Жители прифронтовой Ясиноватой вступают в народную дружину
«Я старалась достойно представить свой любимый город»: Красавица из Донецка боролась за корону «Мисс Волга – 2019»
Украинские полицейские нашли в Старобельске оружейный тайник националистов
Юные гимнастки ДНР завоевали золотые медали на соревнованиях в Португалии
В ДНР приняли закон о государственной границе
Зачем украинская штурмовая бригада пригнала бронетехнику к участку разведения сил у Петровского
«История чудесного спасения!» Водолазы спасли лебедей, вмерзших в лед водоема
Сезон листопада закончился, а последствия остались. В ЛНР за сжигание сухой листвы нарушители задолжали больше 19 тысяч рублей
Украинские военные за сутки 9 раз обстреляли горловское, донецкое и мариупольское направления
Из - за тумана на дорогах ДНР почти ничего не видно
В детской больнице Донецка бесплатно будут делать МРТ
Судьбу породистой собаки, которая укусила ребенка, решит суд
Погода в Луганске в пятницу 29 ноября: +9 и дождливо
В Старомихайловке ранен мирный житель
Активист майдана: Донбасс в Украину больше не вернуть, как и Крым
Книгу о преступлениях украинской власти презентовали в Донецке, а хотелось бы - в Киеве
Украинские боевики утюжат пригороды Горловки
Азовское море вернулось в свои берега и рыба не пострадала
Каратисты презентовали главе Республики японский меч катану
Донецкий ботсад зовет полюбоваться кливией - цветком английской герцогини
Юлия Чичерина обратилась к коллегам: "Выступая в Киеве, вы спонсируете убийство дончан"
Дончан постараются вернуть в лоно нэньки правильной информполитикой
Россия продолжает помогать Донбассу: 93-ий гумконвой прибыл в Донецк
Донбассу готовят особый статус
Погода в Донецке 28 ноября: дождь и +4
28 ноября в Луганске ожидается до 7 градусов тепла