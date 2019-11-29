Чем будут заняты донецкие пенсионеры в клубе «Активное долголетие»?

СЕГОДНЯ 21:09 2019-11-29T21:09:39+03:00

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В начале ноября в библиотеке имени Н.К. Крупской рассказали о том, что в Донецке начнет работать клуб по интересам для пенсионеров. И вот спустя полмесяца клуб заработал и уже даже готов план мероприятий на декабрь. И если честно, то у старичков явно веселее культурная программа, чем у активной молодежи.

— Проект «Активное Долголетие» поможет изменить жизнь людей старшего поколения и разнообразить досуг в кругу единомышленников по направлениям: образование, творчество, здоровий образ жизни, спорт и туризм, театральное направление. Приглашаем Вас к участию в работе клубов и насыщенной мероприятиями жизни библиотеки им. Н.К. Крупской: поэтические и литературные встречи, презентации новых изданий, встречи с известными личностями, показы литературно-музыкальных постановок, концертные программы, — сообщают на сайте библиотеки.

Детальное расписание со всеми мероприятиями на следующий месяц опубликовали сегодня на официальном сайте библиотеки.

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

Фото: lib-dpr.ru

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