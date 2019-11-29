В районе Донецкого ботанического сада на «зебре» на смерть сбит пешеход

СЕГОДНЯ 20:42 2019-11-29T20:44:37+03:00

Возле Донецкого ботанического сада на «зебре» на смерть сбит пешеход. Фото: ВКонтакте

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Вчера вечером, 28 ноября, на Макшоссе в районе Донецкого ботанического сада на пешеходном переходе автомобиль Джили сбил на «зебре» переходящего дорогу мужчину.

Об этом сегодня «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ДНР.

- Приехавшая на место дорожно-транспортного происшествия Скорая помощь констатировала смерть пешехода. Мужчина погиб на месте аварии, - рассказали очевидцы аварии в соцсетях.

В момент ДТП стоял густой туман, а дорога была мокрой. Эксперты по горячим следам исследовали состояние дорожного покрытия. Решение в отношении водителя, сбившего пешехода на «зебре», вынесет Калининский райотдел полиции.

Родственники погибшего надеются на непредвзятость следствия. По данным ГАИ, в этом году в Донецкой Народной Республике с участием пешеходов произошло больше 280 ДТП, из них по вине пешеходов – 44.

ИСТОЧНИК KP.RU