2019-11-29T20:44:37+03:00
Происшествия

В районе Донецкого ботанического сада на «зебре» на смерть сбит пешеход

Гибель мужчины расследует Калининский райотдел полиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Возле Донецкого ботанического сада на «зебре» на смерть сбит пешеход. Фото: ВКонтактеВозле Донецкого ботанического сада на «зебре» на смерть сбит пешеход. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 28 ноября, на Макшоссе в районе Донецкого ботанического сада на пешеходном переходе автомобиль Джили сбил на «зебре» переходящего дорогу мужчину.

Об этом сегодня «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ДНР.

- Приехавшая на место дорожно-транспортного происшествия Скорая помощь констатировала смерть пешехода. Мужчина погиб на месте аварии, - рассказали очевидцы аварии в соцсетях.

В момент ДТП стоял густой туман, а дорога была мокрой. Эксперты по горячим следам исследовали состояние дорожного покрытия. Решение в отношении водителя, сбившего пешехода на «зебре», вынесет Калининский райотдел полиции.

Родственники погибшего надеются на непредвзятость следствия. По данным ГАИ, в этом году в Донецкой Народной Республике с участием пешеходов произошло больше 280 ДТП, из них по вине пешеходов – 44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чем будут заняты донецкие пенсионеры в клубе «Активное долголетие»?
Роман Трошин: Жители прифронтовой Ясиноватой вступают в народную дружину
«Я старалась достойно представить свой любимый город»: Красавица из Донецка боролась за корону «Мисс Волга – 2019»
Украинские полицейские нашли в Старобельске оружейный тайник националистов
Юные гимнастки ДНР завоевали золотые медали на соревнованиях в Португалии
В ДНР приняли закон о государственной границе
Зачем украинская штурмовая бригада пригнала бронетехнику к участку разведения сил у Петровского
«История чудесного спасения!» Водолазы спасли лебедей, вмерзших в лед водоема
Сезон листопада закончился, а последствия остались. В ЛНР за сжигание сухой листвы нарушители задолжали больше 19 тысяч рублей
Украинские военные за сутки 9 раз обстреляли горловское, донецкое и мариупольское направления
Из - за тумана на дорогах ДНР почти ничего не видно
В детской больнице Донецка бесплатно будут делать МРТ
Судьбу породистой собаки, которая укусила ребенка, решит суд
Погода в Луганске в пятницу 29 ноября: +9 и дождливо
В Старомихайловке ранен мирный житель
Активист майдана: Донбасс в Украину больше не вернуть, как и Крым
Книгу о преступлениях украинской власти презентовали в Донецке, а хотелось бы - в Киеве
Украинские боевики утюжат пригороды Горловки
Азовское море вернулось в свои берега и рыба не пострадала
Каратисты презентовали главе Республики японский меч катану
Донецкий ботсад зовет полюбоваться кливией - цветком английской герцогини
Юлия Чичерина обратилась к коллегам: "Выступая в Киеве, вы спонсируете убийство дончан"
Дончан постараются вернуть в лоно нэньки правильной информполитикой
Россия продолжает помогать Донбассу: 93-ий гумконвой прибыл в Донецк
Донбассу готовят особый статус
Погода в Донецке 28 ноября: дождь и +4
28 ноября в Луганске ожидается до 7 градусов тепла