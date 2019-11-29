2019-11-29T11:25:09+03:00
Общество

Сезон листопада закончился, а последствия остались. В ЛНР за сжигание сухой листвы нарушители задолжали больше 19 тысяч рублей

Если не оплатить долг вовремя, то на нарушителя налагается еще один административный штраф
Екатерина Сорока
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По вопросу организации сбора и утилизации остатков сухой растительности следует обращаться в администрации городов. Фото: 24tv.uaПо вопросу организации сбора и утилизации остатков сухой растительности следует обращаться в администрации городов. Фото: 24tv.ua
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Сезон листопада, наконец, закончился, а последствия от него остались. И это не только спаленные остатки кучи листьев, но и не погашенные штрафы нарушителей.

С начала 2019 года за сжигание сухой растительности ведомства Республики выписали штрафов больше, чем на 19 тысяч рублей. Но нарушители оплатили всего четверть от всей суммы. Об этом 28 ноября сообщила главный специалист отдела экологического контроля управления государственного экологического надзора министерства природы ЛНР – государственный инспектор Олеся Акуленко.

— Специалистами Минприроды ЛНР в 2019 году, по состоянию на 28 ноября, в ходе рейдовых проверок составлено 53 протокола об административных правонарушениях за сжигание сухой растительности. С начала 2019 года наложено штрафов на общую сумму 12 150 рублей, оплачено – 6 700 рублей, — рассказала Олеся Акуленко, — В 2019 году правоохранительными органами и администрациями городов и районов ЛНР в Минприроды ЛНР было направлено 34 дела об административных правонарушениях <…> наложено штрафов на общую сумму 6 900 рублей, оплачено – 4 700 рублей.

Напомним, что в ЛНР действует закон, запрещающий выжигание мусора, сухих листьев, обрезков деревьев, кустарников и т.д. За это могут выписать штраф:

— для гражданских в размере от 200 до 1 тысячи рублей;

— для должностных лиц – от 1 до 5 тысяч рублей;

— для юридических лиц – от 5 до 10 тысяч рублей.

Если вовремя не оплатить этот штраф, то на нарушителя налагается еще один административный штраф:

— для гражданских – от 300 до 500 рублей;

— для должностных лиц – от 1 до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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