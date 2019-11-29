Из - за тумана на дорогах ДНР почти ничего не видно
Сильные ветры в Республике сменились настоящей осенней погодой - туман и дождь. С утра 29 ноября за окном было "молоко" - такой туман, что почти ничего не видно.
МЧС ДНР предупредило и пешеходов, и водителей быть осторожными.
- Туман сохранится 29 ноября. Видимость 100-500 метров, - рассказали в ведомстве.
Тем временем, многие дончане жалуются, что водители лихачат так, будто едут по автостраде. Пешеходов не уважают, а ГАИ, понятно, не может объять все дорожные переходы.
- Я боюсь переходить по "зебре", - говорит дончанка Марина Смирнова. - Вы не пробовали пройти по пешеходному переходу в районе ж - д рынка Донецка? Они же несутся, словно ненормальные! Стоишь и ждешь, когда кто - нибудь, уважающий Правила дорожного движения притормозит на переходе и пропустит пешеходов. И туман для многих не помеха!
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:
В Донецке перевозчики вынуждены часть маршруток разбирать на запчасти
Почему с транспортом такая проблема, и мы ездим на "развалинах"? (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU