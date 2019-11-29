Из - за тумана на дорогах ДНР почти ничего не видно

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-29T10:25:03+03:00

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Сильные ветры в Республике сменились настоящей осенней погодой - туман и дождь. С утра 29 ноября за окном было "молоко" - такой туман, что почти ничего не видно.

МЧС ДНР предупредило и пешеходов, и водителей быть осторожными.

- Туман сохранится 29 ноября. Видимость 100-500 метров, - рассказали в ведомстве.

Тем временем, многие дончане жалуются, что водители лихачат так, будто едут по автостраде. Пешеходов не уважают, а ГАИ, понятно, не может объять все дорожные переходы.

- Я боюсь переходить по "зебре", - говорит дончанка Марина Смирнова. - Вы не пробовали пройти по пешеходному переходу в районе ж - д рынка Донецка? Они же несутся, словно ненормальные! Стоишь и ждешь, когда кто - нибудь, уважающий Правила дорожного движения притормозит на переходе и пропустит пешеходов. И туман для многих не помеха!

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ИСТОЧНИК KP.RU