Погода в Луганске в пятницу 29 ноября: +9 и дождливо
Температура воздуха в ЛНР 29 ноября будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 9 градусов тепла днем. Ветра уступили место сырости и туманам. Теплые осенние деньки остались теперь только в воспоминаниях и фото.
- С 21.00 28 ноября до 21.00 29 ноября на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь; ночью и в первой половине дня местами туман; ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 7-9 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 7-9 градусов тепла днем.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 6-8 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU