Погода в Луганске в пятницу 29 ноября: +9 и дождливо

СЕГОДНЯ 21:45 2019-11-28T21:45:26+03:00

Ноябрь напомнил о своих правах. Фото: Евгении Карпачевой

Последние деньки ноября будут по-настоящему осенними и промозглыми

Изменить размер текста: A A

Температура воздуха в ЛНР 29 ноября будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 9 градусов тепла днем. Ветра уступили место сырости и туманам. Теплые осенние деньки остались теперь только в воспоминаниях и фото.

- С 21.00 28 ноября до 21.00 29 ноября на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, днем местами слабый дождь; ночью и в первой половине дня местами туман; ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 7-9 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 7-9 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 6-8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU