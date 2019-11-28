Погода в Донецке 28 ноября: дождь и +4

СЕГОДНЯ 07:42 2019-11-28T07:42:13+03:00

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Штормовые ветра принесли в Донецк сырую дождливую погоду, впрочем два месяца осени были абсолютно сухими. Сегодня, 28 ноября, день в Донецке будет дождливым, температура воздуха не поднимется выше +4.

В Донецке на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Ночью пошел мелкий дождь, но ближе к утру он закончился. До завершения дня осадков больше не ожидается.

28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли Гурьевым, и отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны. Ещё говорили: «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает» — стоит грязь и снег. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода — мокрый май.

ИСТОЧНИК KP.RU