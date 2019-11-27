СЕГОДНЯ 21:43 2019-11-27T21:43:06+03:00

28 ноября в Луганске ожидается до 7 градусов тепла. Фото: ВКонтакте

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28 ноября в ЛНР температура воздуха будет колебаться от нуля градусов ночью до 7 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.

- С 21.00 27 ноября до 21.00 28 ноября в Луганской Народной Республике будет облачно, ночью и утром местами дождь, днем без существенных осадков, местами слабый туман, ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 2-7 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Центре гидрометеорологии уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 4-6 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 2-4 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 2-4 градусов ночью до 3-5 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU