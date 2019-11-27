Книжечки размером с ладонь: В Луганске выпустили серию уникальных миниатюрных книг
Сегодня, 27 сентября, в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького прошла презентация уникального издания книг известных авторов.
Особенность издания – это размер самих книг. Они не больше размера женской ладони. При этом в одну такую книжечку помещается полное сочинение произведений Максима Горького «Сказки об Италии», а также уникальные рисунки местной художницы.
— Уникальный авторский стиль иллюстратора-графика Толмачевой создал неповторимую энергетику этих книг, заставил через призму восприятия образов Чехова и Гаршина увидеть мир их героев, — рассказали создатели серии книг.
Именно с проекта книги Максима Горького и началась история целой миниатюрной серии. Следующие книги – это произведения авторов, чьи биографии связаны с Луганским краем: Владимир Даль, Всеволод Гаршин и Антон Чехов.
На создание всей этой серии у луганских мастеров ушло почти два года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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