2019-11-27T20:39:07+03:00
Общество

Книжечки размером с ладонь: В Луганске выпустили серию уникальных миниатюрных книг

Для оригинального издания были выбраны публикации и авторы, чьи биографии связаны с Луганском
Екатерина Сорока
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Миниатюрная книга Максима Горького «Сказки об Италии» вышла в 2018 году. Фото: lug-info.comМиниатюрная книга Максима Горького «Сказки об Италии» вышла в 2018 году. Фото: lug-info.com
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Сегодня, 27 сентября, в Луганской республиканской универсальной научной библиотеке имени Максима Горького прошла презентация уникального издания книг известных авторов.

Особенность издания – это размер самих книг. Они не больше размера женской ладони. При этом в одну такую книжечку помещается полное сочинение произведений Максима Горького «Сказки об Италии», а также уникальные рисунки местной художницы.

— Уникальный авторский стиль иллюстратора-графика Толмачевой создал неповторимую энергетику этих книг, заставил через призму восприятия образов Чехова и Гаршина увидеть мир их героев, — рассказали создатели серии книг.

Именно с проекта книги Максима Горького и началась история целой миниатюрной серии. Следующие книги – это произведения авторов, чьи биографии связаны с Луганским краем: Владимир Даль, Всеволод Гаршин и Антон Чехов.

На создание всей этой серии у луганских мастеров ушло почти два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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