2019-11-27T19:30:44+03:00
Политика

Дарья Морозова – об обмене пленными: Мы должны дать людям возможность встретить новый год вместе со своими родными и близкими

Дарья Васильевна прокомментировала итоги заседания в Минске 27 ноября
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова – об обмене пленными: «Мы должны дать людям возможность встретить новый год вместе со своими родными и близкими»Дарья Морозова – об обмене пленными: «Мы должны дать людям возможность встретить новый год вместе со своими родными и близкими»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 27 ноября, на встрече гуманитарной подгруппы в Минске донецкая делегация призвала украинскую сторону обменяться пленными в ближайшее время. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Я призываю украинскую сторону в самые кратчайшие сроки предпринять все возможные шаги для того, чтобы провести значительный обмен пленными в ближайшее время. Мы должны дать людям возможность встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими, - подчеркнула Дарья Васильевна.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова также сообщила, что украинская сторона по-прежнему не меняет риторику своего поведения в отношении процессуальной очистки удерживаемых и очевидно не собирается доводить этот процесс до конца.

- В подобном же контрпродуктивном ключе было выстроено предложение со стороны Киева об односторонней верификации удерживаемых лиц. Однако, ввиду отсутствия доверия к украинской стороне и их нежелания идти на контакт, нашей стороной данное предложение было отклонено, - рассказала омбудсмен.

В то же время, была достигнута договорённость об обмене информацией в преддверии следующей встречи по подтверждению нахождения лиц для возможного их включения в список на обмен.

Напомним, что в последний раз обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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