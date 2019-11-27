В ДНР завезли оборудование для диагностики глухоты у малышей еще в раннем возрасте

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-27T15:17:36+03:00

Теперь больше деток получат более качественное лечение еще в раннем возрасте

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В Республиканской детской клинической больнице появилось новейшее оборудование. С его помощью можно диагностировать проблемы со слухом у ребенка еще в самом раннем возрасте. Об этом сегодня, 27 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Полученное оборудование позволяет реализовать заключительный этап обследования детей с подозрением на наличие необратимой патологии слуха,— рассказала заведующий Центром реабилитации для детей Данилюк Тамара Александровна, — Данный вид обследования является высокоточным объективным видом обследования, который определяет степень поражения слухового нерва. Чем раньше поставлен диагноз тугоухости, глухоты, и начинается реабилитационная работа, тем лучше результаты – показатели речевого развития ребенка, что способствует качественной социальной адаптации.

Пройти обследование с помощью этого аппарата можно уже сегодня в Центре реабилитации для детей с нарушением слуха и речи. Обследование будет полностью бесплатным. Единственное, что нужно будет иметь при себе – это направление от врача сурдолога.

ИСТОЧНИК KP.RU