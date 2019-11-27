2019-11-27T15:17:36+03:00
Здоровье

В ДНР завезли оборудование для диагностики глухоты у малышей еще в раннем возрасте

Теперь больше деток получат более качественное лечение еще в раннем возрасте
Екатерина Сорока
Поделиться:
Оборудование приехало в составе гуманитарной помощи еще в октябре. Фото: maxutova.ruОборудование приехало в составе гуманитарной помощи еще в октябре. Фото: maxutova.ru
Изменить размер текста:

В Республиканской детской клинической больнице появилось новейшее оборудование. С его помощью можно диагностировать проблемы со слухом у ребенка еще в самом раннем возрасте. Об этом сегодня, 27 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Полученное оборудование позволяет реализовать заключительный этап обследования детей с подозрением на наличие необратимой патологии слуха,— рассказала заведующий Центром реабилитации для детей Данилюк Тамара Александровна, — Данный вид обследования является высокоточным объективным видом обследования, который определяет степень поражения слухового нерва. Чем раньше поставлен диагноз тугоухости, глухоты, и начинается реабилитационная работа, тем лучше результаты – показатели речевого развития ребенка, что способствует качественной социальной адаптации.

Пройти обследование с помощью этого аппарата можно уже сегодня в Центре реабилитации для детей с нарушением слуха и речи. Обследование будет полностью бесплатным. Единственное, что нужно будет иметь при себе – это направление от врача сурдолога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Информация о том, что в детсадах ДНР вернут платное питание, оказалась фейком
В Донецком краеведческом музее открывается выставка «Малахитовая шкатулка»
Украинские боевики втрое увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Украинские военные заминировали дорогу вблизи участка разведения сил «Петровское – Богдановка»
В Донецке состоится гала-концерт конкурса молодых талантов «Горячее сердце»
Украинские военные в ЛНР три раза нарушили «перемирие»
Место в Донецке, где всегда лето: Ботанический сад похвастался цветением своего тропического сада
«Я забежал с пистолетом и начал требовать деньги»: Чем закончилось вооруженное ограбление макеевской заправки
Луганские ветераны Великой Отечественной войны примут участие в Бале Победителей в Москве
В Донецке завершен сбор денег смертельно больному Саше Каратнюк
В Донбассе нашли тело убитого украинскими националистами майора ВСУ Чаловского
От украинской агрессии в ЛНР пострадало 2926 жителей
Глава ЛНР подарил компьютер многодетной семье из Первомайска
Зачем украинские солдаты глушат беспилотники ОБСЕ
В ЛНР празднуют День флага