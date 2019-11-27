В Донецком краеведческом музее открывается выставка «Малахитовая шкатулка»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-27T12:48:00+03:00

На ней будут шедевры от местных мастеров-умельцев, созданные по мотивам произведений Бажова

Изменить размер текста: A A

28 ноября в Донецком республиканском краеведческом музее откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Малахитовая шкатулка» в рамках года русского языка и к 140-летию со дня рождения Павла Бажова, русского писателя, фольклориста, автора уральских сказов. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- Совместно с Республиканским домом народного творчества и кино мы покажем вам шедевры от местных мастеров-умельцев, созданные по мотивам произведений Бажова. Кстати, их тематика очень близка Донбассу: сказочный мир, где обычные люди соседствуют с ожившими силами природы и ведут с ними борьбу за природные богатства, - рассказали в краеведческом музее.

Начало – в 14:00.

В ближайшие дни там заработает еще одна выставка – «Удивительный мир жуков». Она будет работать на базе зала природы, придя на смену выставке бабочек.

- Мы продолжаем демонстрировать вам разнообразие нашей фауны и уверяем, что жуки - это не менее интересно, чем бабочки, - отметили в краеведческом музее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU