В Донецке пройдет ярмарка вакансий для людей, имеющих инвалидность

25 Нояб. 22:59 2019-11-25T22:59:25+03:00

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В четверг, 28 ноября в Донецком городском центре занятости пройдет очередная ярмарка вакансий. На этот раз там будут собраны доступные вакансии для людей с инвалидностью. Об этом сообщили в центре занятости.

— В рамках проведения мероприятия соискатели смогут получить квалифицированную консультацию сотрудников центра занятости и ответы на все вопросы, касающиеся трудоустройства и возможности профессионального обучения по специальностям востребованным на рынке труда по направлению центра занятости, — говорится в сообщении.

Ярмарка пройдет по адресу: город Донецк, улица Федора Зайцева, 46 «д», первый этаж, кабинет 106.

Начало в 11.00.

Добавим, что посмотреть список свободных вакансий, которые сейчас есть в Республике, можно на официальном сайте Республиканского центра занятости. Там можно отобрать профессии по определенному населенному пункту и стажу работы.

ИСТОЧНИК KP.RU