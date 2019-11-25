В Луганские водоемы выпустят девятьсот тысяч мальков
До конца года рыбоводы ЛНР выпустят в водоемы Республики 900 тысяч мальков. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев.
- Если рассматривать зарыбление – это 433 тысячи штук (мальков) в 2015 году, в настоящий момент (планируется) – 900 (тысяч), в 2018-м тоже было 900 (тысяч), - рассказал он.
В Минприроды уточнили, что в водоемы Республики уже запущено более 630 тысяч мальков.
- На территории сегодняшней Республики в мирное время, еще в 2013 году, 100 тысяч было зарыбление. То есть, увеличилось в девять раз, достаточно существенно, - подчеркнул министр.
- Заканчивается время подведения итогов, составление необходимых документов и окончательная статистическая отчетность будет представлена по итогам года, по этому мы увидим, какая это будет цифра в 2019 году. Но то, что она будет не меньше, чем заявлена в программе социально-экономического развития Республики, это точно, - добавил Дегтярев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»