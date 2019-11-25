2019-11-25T19:02:40+03:00
Политика

В Луганские водоемы выпустят девятьсот тысяч мальков

Уже до конца этого года в водоемы Республики рыбоводы выпустят девятьсот тысяч мальков
Ольга ГОРДО
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В следующем году ЛНР будет с рыбой. Фото: https://delovoydonbass.ru/В следующем году ЛНР будет с рыбой. Фото: https://delovoydonbass.ru/
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До конца года рыбоводы ЛНР выпустят в водоемы Республики 900 тысяч мальков. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев.

- Если рассматривать зарыбление – это 433 тысячи штук (мальков) в 2015 году, в настоящий момент (планируется) – 900 (тысяч), в 2018-м тоже было 900 (тысяч), - рассказал он.

В Минприроды уточнили, что в водоемы Республики уже запущено более 630 тысяч мальков.

- На территории сегодняшней Республики в мирное время, еще в 2013 году, 100 тысяч было зарыбление. То есть, увеличилось в девять раз, достаточно существенно, - подчеркнул министр.

- Заканчивается время подведения итогов, составление необходимых документов и окончательная статистическая отчетность будет представлена по итогам года, по этому мы увидим, какая это будет цифра в 2019 году. Но то, что она будет не меньше, чем заявлена в программе социально-экономического развития Республики, это точно, - добавил Дегтярев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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