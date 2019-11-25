2019-11-25T14:17:23+03:00
Политика

Заместителя городского головы Славянска выволокли из караоке за то, что не давал петь «Москва, звонят колокола!» и «Офицеры, россияне»

Приехавшая полиция не смогла защитить чиновника и не приняла заявление
Ольга ГОРДО
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А все потому, что забыл Рубан - не стоит мешать русскому человеку, когда он гуляет. Фото: obs.in.uА все потому, что забыл Рубан - не стоит мешать русскому человеку, когда он гуляет. Фото: obs.in.u
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Заместитель городского головы Славянска Андрей Рубан, пожаловался на своей страничке в соцсетях о бездействии полиции к помощи которой он прибег.

Дело в том, что на выходных замглавы с женой посетил местный караоке-бар "Соло". В какой-то момент посетители начали петь «Москва, звонят колокола». Рубан тут же патриотично нажаловался администрации и диджею. Но через 10 минут кто-то запел «Офицеры, россияне». Чиновник накричал на администрацию, что не смели ставить песни страны «агрессора». После чего посетители и охрана просто выволокли его на улицу, чтоб не мешал. Рубан вызвал полицию, но местные правоохранители предпочли не вмешиваться.

Рубану ничего не оставалось, как писать в «Спортлото» у себя в соцсетях.

- Сегодня ночью, находясь в баре, услышал песню: «Москва, звонят колокола». Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: «Офицеры, россияне...».

На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги. Я вызвал полицию. Пока ехала полиция, отдельные представители охраны заведения и другие посетители угрожали мне физической и психологической расправой, - жалуется на несправедливость устройства мира Рубан.

К слову, приехавшие полицейские, никак не защитили чиновника. Более того, отказались оформить протокол и никак не отреагировали, когда кто-то их посетителей просто порвал его. Заявление у Рубана под благовидным предлогом также не приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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