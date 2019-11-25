Погода на день в Луганске: 25 ноября в городе морозно и ветрено

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-25T08:40:57+03:00

Синоптики прогнозируют 25 ноября в ЛНР от минус 12 до плюс 2 градусов

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Сегодня, 25 ноября, температура воздуха в ЛНР будет колебаться от минус 12 градусов ночью до плюс 2 градусов днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 24 ноября до 21.00 25 ноября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 9-14 метров в секунду, ночью и утром местами порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью минус 8-10, днем – минус 1 – плюс 1 градус.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается минус 7-9 градусов ночью и 0 – минус 2 градуса ниже нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 6-8 градусов ночью до 1-3 градусов мороза днем.

ИСТОЧНИК KP.RU