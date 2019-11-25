2019-11-25T07:40:50+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 25 ноября все так же холодно и ветрено

По сообщениям синоптиков, в ДНР понедельник 25 ноября нас солнечный день, до +1, без осадков
Ольга ГОРДО
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Ноябрь в Донецке. Фото: Евгенияя КарпачеваНоябрь в Донецке. Фото: Евгенияя Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 25 погода в Донецке не изменится – все также ветрено и холодно.

- Утром в Донецке стоит ясная погода, позже возможна облачность, которая продержится до вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +1. Ветер восточный 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:48, закат – 16:41, долгота дня 8 часов 53 минуты.

По народному календарю 25 ноября почитается память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. На Ивана обычно бывает снег. Если дождь на Ивана Милостивого, то, опять же, оттепели будут до Введения (4 декабря). В старину проделывали такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку, если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится — снег останется на земле. Если снег в этот день выпадал, то считалось, что зима долго с места не сдвинется и весна будет поздней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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