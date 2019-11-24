2019-11-24T22:10:37+03:00
Политика

Детям из Донбасса уже не нужен загранпаспорт, а верующим разрешили фотографироваться на документ в головных уборах

Кабинет министров Украины утвердил новые правила, важные для жителей ДНР и ЛНР при пересечении пунктов пропуска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Детям ДНР и ЛНР при пересечении КПВВ не нужен загранпаспорт. Фото: Facebook/Евгений КаплинДетям ДНР и ЛНР при пересечении КПВВ не нужен загранпаспорт. Фото: Facebook/Евгений Каплин
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После долгих споров в правительстве Украины на этой неделе наконец-то приняли разумное решение. Одно из немногих. Дети республик Донбасса, которым не исполнилось 16 лет, смогут и дальше пересекать линию разграничения по свидетельству о рождении. В этой части постановление №815, принятое летом правительством Владимира Гройсмана, действовать не будет. Отметим, до этого в новых правилах указывалось, что дети до 14 лет должны были иметь при пересечении КПВВ украинский загранпаспорт. В правительстве Гончарука сначала перенесли на 29 ноября введение таких правил, а теперь и вовсе отменили.

Также внесены изменения в отношении справок, которые граждане получают для последующего оформления паспорта гражданина Украины. Их предоставление будет учитываться при пересечении линии разграничения.

И еще – в постановлении № 815 «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий» исключено определение «ручная кладь».

- Этот, казалось бы, незначительный нюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, - написали на сайте Кабмина Украины.

Отмечается, что новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года. Пока неизвестны детали такого решения, поэтому трудно определить его реальную прогрессивность.

Тем временем, Государственная миграционная служба Украины утвердила новые требования к фотоизображениям при оформлении биометрических документов, которые разрешают верующим религиозных конфессий фотографироваться в головных уборах. Об этом сообщается на сайте ГМСУ.

Отныне фотографирование в головном уборе допускается, но только в том случае, если человек носит его в повседневной жизни ввиду религиозных убеждений. Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах допускается по медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Однако такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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