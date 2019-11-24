«Это беспредел»: самая высокая плата за отопление на Украине будет в Лисичанске

СЕГОДНЯ 18:37 2019-11-24T18:37:34+03:00

Премьер Алексей Гончарук обманул, когда заверил украинцев, что отмена предельных тарифов на отопление и горячую воду никоим образом не повлияет на стоимость коммунальных услуг. Фото: ОПУ

В этом городе Луганской области теплосеть собирается на треть поднять и без того грабительские тарифы

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Сейчас жителям Лисичанска отопление обходится почти в 2 тысячи гривен (5 тысяч рублей) за обычную двухкомнатную квартиру. А в следующем году теплосеть собирается повысить тариф на треть. Таким образом, в городе будет самая высокая в незалежной цена на тепло. К такому результату ведет бесчеловечная политика нынешнего Кабинета министров Украины (КМУ), который отменил предельные тарифы на горячую воду и отопление.

– Это беспередел, – считает горожанка Людмила Панова. – Мы ожидали, что будет снижаться цена, а вышло наоборот. А еще плюс вода, газ, вывоз мусора, ЖЭК. И отказаться платить нельзя - тогда потеряешь субсидии. Замкнутый круг.

У большинства работающих жителей Лисичанска – многомесячные долги по зарплате. Как выживать в таких условиях, горожане не знают.

Проект решения о повышении тарифов на тепло уже опубликовали на сайте «Лисичансктеплосети». Директор предприятия Андрей Панаит утверждает, что стоимость отопления обоснованна.

- Там только стоимость газа, электроэнергии, зарплата, ГСМ, аммортизация, – заявил Панаит.

Кстати, «Лисичансктеплосеть» получила право безмерно повышать тарифы после постановления Кабинета министров Украины. 15 ноября правительство Алексея Гончарука отменило решение Кабмина Владимира Гройсмана от 26 июня о предельных тарифах на отопительный сезон 2019-2020 годов. Такими вот «слугами народа» оказались для украинцев представители команды Владимира Зеленского.

Между прочим, Президент России Владимир Путин предлагает Киеву заключить контракт по прямым поставкам газа на Украину. В таком случае стоимость голубого топлива будет для незалежной дешевле на 20-25 процентов, чем сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU