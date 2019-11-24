2019-11-24T17:45:17+03:00
Политика

До года исправработ: в ДНР вводят уголовную ответственность за незаконную продажу спиртного

Народный совет принял поправки в Уголовный кодекс
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Для граждан алкоголиков-тунеядцев в Республике на каждом шагу легально продают дешевое спиртное. Фото: @novorossianewsДля граждан алкоголиков-тунеядцев в Республике на каждом шагу легально продают дешевое спиртное. Фото: @novorossianews
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Власти Республики решили ужесточить наказание для тех, кто незаконно торгует алкогольными и спиртосодержащими напитками. Теперь нарушителей ждет не административный штраф, а уголовная ответственность. Изменения в Уголовный кодекс и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса ДНР утвердил в минувшую пятницу Народный совет. А разработал законопроект депутат НС Любомир Пушкин.

- Данная статья устанавливает уголовную ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной продукции в том случае, если она совершена неоднократно физическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушениями определенных норм Закона ДНР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий», - пояснил Пушкин.

За нарушение предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период от 3 до 6 месяцев. Возможно и привлечение к исправительным работам на срок до одного года.

В итоге «под статьей УК» будут ходить практически все, кто даже бутылочку или рюмочку спиртного продаст без лицензии, а также владельцы аптек, незаконно реализующие спиртосодержащую продукцию. И самогонщиков тоже не обойдет участь быть привлеченным, если их поймают на сбыте домашней продукции.

- Все правильно, нечего народ спаивать, пооткрывали наливаек на каждом шагу, - говорит дончанка Валентина Зимина.

Впрочем, пьяница всегда найдет, где «причаститься». На законных основаниях водкой, вином и прочим алкоголем у нас торгуют все, кому не лень. Государство в данном случае больше заботится о поступлениях в бюджет. Чтобы доходы от левака не проплывали мимо казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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