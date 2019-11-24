На пожаре в Донецке погибла 67-летняя женщина

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-24T13:15:48+03:00

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В субботу, 23 ноября, в Пролетарском районе столицы на улице Орехова вспыхнул огонь в одной из комнат четырехквартирного одноэтажного жилого дома. На тушение пожара приехали две машины и 6 сотрудников МЧС.

От огня и дыма погибла 67-летняя женщина и пострадал 37-летний мужчина. Его увезла «скорая» в больницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР. Отмечается, что пожаром уничтожены мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

В тот же день донецким пожарным пришлось ликвидировать более масштабное возгорание. На улице Морской в Кировском районе загорелся сухой камыш. Пожар охватил площадь в 3 тысячи квадратных метров. Из-за сильного ветра огонь мог наделать много бед. Чтобы его потушить, в МЧС привлекли 7 спецмашин и 30 человек личного состава пожарной охраны.

Всего же в ДНР за сутки был ликвидирован 51 пожар (Донецк – 9, Макеевка – 7, Харцызск – 2, Енакиево – 1, Шахтерск – 1, Снежное – 2, Ясиноватая – 1). Причем в 28 случаях горела сухая растительность.

ИСТОЧНИК KP.RU