«Русский реактор» в Донецке: Денис Пушилин вместе с «Хирургом» смотрели фильм, снятый «Ночными волками»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-24T10:03:57+03:00

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В субботу, 23 ноября, в Донецке показывали фильм «Русский реактор», режиссером которого стал Александр Залдостанов («Хирург»). По этому случаю лидер байкерского клуба «Ночные Волки» приехал в столицу ДНР. Вместе с ним на демонстрации фильма был Глава Республики Денис Пушилин. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя ДНР.

Показ фильма приурочили ко Дню патриотического кино. Эту акцию поддержали кинотеатры Донецка, Макеевки, Горловки, Харцызска, Енакиево и Тореза, где бесплатно демонстрируются лучшие отечественные патриотические фильмы.

Летопись русской судьбы ушедшего столетия, урок столетней истории России нашими глазами — так охарактеризовал свой фильм Александр Залдостанов. Сцены фильма снимались на горе Гасфорта под Севастополем, где «Ночные волки» регулярно проводят фестивали. Также в фильм включены фрагменты, которые посвящены Донбассу.

- Посмотрел этот фильм впервые, очень впечатлен. В нем представлены яркие моменты из нашей истории, это распад Советского Союза. И это должно заставить нас взглянуть на историю с позиции изучения ошибок и недопущения их впредь, - поделился впечатлениями Денис Пушилин. - Сейчас настал этап, когда вновь собираются русские земли. И мы в нем принимаем самое активное участие, потому что находимся на передовой Русского мира.

ИСТОЧНИК KP.RU