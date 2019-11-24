Погода на день в Луганске: 24 ноября с утра мороз, а днем уже до +2 градусов
- 24 ноября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс 2 градусов, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 8-10, днем – минус 1– плюс 1 градус.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 10-12 градусов ночью и 1-3 градуса ниже нуля днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 9-11 градусов ночью до 1-3 градусов мороза днем.
По предварительному прогнозу, 25 ноября ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 4-9 мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса. 26 ноября – переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью минус 1-6, днем от нуля до 5 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU