Погода на день в Донецке: 24 ноября будет солнечно и ветрено, температура – не более +2 градусов

СЕГОДНЯ 07:37 2019-11-24T07:37:43+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Донецке и Донецкой Народной Республике будет ясная погода на протяжении всего дня. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от −6…-7 градусов. Днем ожидается от +2 до −2. Вечером синоптики прогнозируют −4... −5.

В течение суток ветер будет продолжать дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 6 м/с. Порывами до 17 м/с. А в Приазовье и по акватории Азовского моря порывы ветра будут до 27 м/с.

Народный прогноз погоды: 24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.

ИСТОЧНИК KP.RU