На Украине сотни миллионов кинут на то, чтобы промывать мозги дончанам

СЕГОДНЯ 22:19 2019-11-23T22:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинская сторона приняла решение начать телевещание на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Планируется, что вещание на территории Народных Республик будет происходить на базе телеканала UATV. На данный момент Минкульт Украины ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп. При этом в городах Донбасса, подконтрольных Украине, прекрасно вещают телеканалы Республики. А рассказывать дончанам о том, как их "любят" на Украине излишне, можно только сводки обстрелов посмотреть.

Бородянский уточнил, что в госбюджете Украины также заложено необходимое финансирование деятельности телеканала.

- У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривен. На наш взгляд, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть, — заявил министр культуры страны Бородянский.

И это при том, что на текущей неделе были прекращены выплаты больничных и декретных, так как все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября. Но пропаганда важнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине устраивают флешмобы с супом из коры по жертвам голодомора, тем временем стирая Донбасс с лица земли (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU