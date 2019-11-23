2019-11-23T22:44:42+03:00
Политика

На Украине сотни миллионов кинут на то, чтобы промывать мозги дончанам

Госбюджет нищей страны будут тратить на пропаганду в Донбассе
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Лапшу за миллионы планируют впаривать дончанам. Фото: odnarodyna.orgЛапшу за миллионы планируют впаривать дончанам. Фото: odnarodyna.org
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Украинская сторона приняла решение начать телевещание на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Планируется, что вещание на территории Народных Республик будет происходить на базе телеканала UATV. На данный момент Минкульт Украины ведет переговоры о наличии на этом канале контента украинских телевизионных групп. При этом в городах Донбасса, подконтрольных Украине, прекрасно вещают телеканалы Республики. А рассказывать дончанам о том, как их "любят" на Украине излишне, можно только сводки обстрелов посмотреть.

Бородянский уточнил, что в госбюджете Украины также заложено необходимое финансирование деятельности телеканала.

- У нас есть на UATV примерно 440 миллионов гривен. На наш взгляд, на сегодня этого достаточно. Дальше будем смотреть, — заявил министр культуры страны Бородянский.

И это при том, что на текущей неделе были прекращены выплаты больничных и декретных, так как все запланированные расходы были исчерпаны ещё 19 ноября. Но пропаганда важнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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