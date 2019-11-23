2019-11-23T08:37:21+03:00
Общество

Погода в Луганске в субботу 23 ноября: ветер и -15

Морозный ясный день обещают луганчанам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Снежных осадков нам пока не обещают. Фото: Евгении КарпачевойСнежных осадков нам пока не обещают. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Морозный ноябрь пришел и в Луганск. Здесь еще прохладнее, чем в Донецке. Температура воздуха в ЛНР 23 ноября будет колебаться от минус 15 градусов ночью до нуля градусов днем.

- С 21.00 22 ноября до 21.00 23 ноября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов ниже нуля, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 13-15 градусов ночью и 2-4 градуса ниже нуля днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 12-14, днем – 1-3 градуса мороза.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военный журналист Марина Харькова: Отвод войск не мешает ВСУ обстреливать нас
Погода в Донецке сегодня 23 ноября: солнечно и морозно
«Дать воду в больницу прифронтового поселка!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново
В Луганске задержали коммунальщиков за присвоение и растрату имущества
Завтра в Донецке пройдет крупная продовольственная ярмарка
Доступ к интернету в ДНР осложнен из-за аварии в Ростовской области
«В тылу у вас надежные люди»: Алексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания
27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию
Кравченко приказал спецназу нейтрализовать националистов, если они устроят провокацию в Золотом
На участке разведения «Петровское – Богдановка» стороны приступили к устранению нарушений
Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифы