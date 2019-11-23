Погода в Луганске в субботу 23 ноября: ветер и -15

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-23T08:37:21+03:00

Снежных осадков нам пока не обещают. Фото: Евгении Карпачевой

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Морозный ноябрь пришел и в Луганск. Здесь еще прохладнее, чем в Донецке. Температура воздуха в ЛНР 23 ноября будет колебаться от минус 15 градусов ночью до нуля градусов днем.

- С 21.00 22 ноября до 21.00 23 ноября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов ниже нуля, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 13-15 градусов ночью и 2-4 градуса ниже нуля днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 12-14, днем – 1-3 градуса мороза.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

ИСТОЧНИК KP.RU