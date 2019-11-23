Погода в Донецке сегодня 23 ноября: солнечно и морозно

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-23T08:19:30+03:00

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Ноябрь полноправно вступил в свои права, чтобы уж ни у кого сомнений не осталось - зима не за горами! Мороз - 10 с сильным обжигающим ветром ожидают дончан в субботу 23 ноября.

Весь день в Донецке будет держаться ясная погода. Без осадков. В воскресенье незначительно потеплеет, но морозная погода будет держаться в Республике все ближайшие дни. А потому не забываем о теплой одежде.

23 ноября почитается память апостолов Ераста, Олимпа, Родиона. В народе говорили: «С Ераста жди ледяного наста». Иней на деревьях предвещал мороз, а туман — тепло. Однако, если в этот день на деревьях иней лежал с утра, то до самого Введения (4 декабря) морозы будут сменяться оттепелью. Погода в это время довольно изменчива: «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу».

ИСТОЧНИК KP.RU