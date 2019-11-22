22 Нояб. 21:40 2019-11-22T21:42:27+03:00

В Луганске задержали коммунальщиков за присвоение и растрату имущества Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В отношении их уголовное дело возбудила Генпрокуратура ЛНР

Изменить размер текста: A A

Должностные лица одного из луганских коммунальных предприятий во время текущего ремонта теплотрасс и котельных незаконно списали товарно-материальные ценности (запорные арматуры – задвижки), приобретенные за государственные средства, без их фактического наличия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Луганской Народной Республики.

- Факт присвоения и растраты имущества со стороны должностных лиц задокументировали сотрудники Управления экономической безопасности МВД, - рассказали в пресс-службе.

Республике причинен ущерб на общую сумму больше 175 000 рублей.

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 179 УК ЛНР (Присвоение и растрата), возбудило Следственное Управление Генеральной прокуратуры ЛНР.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU