2019-11-22T23:30:19+03:00
Общество

Завтра в Донецке пройдет крупная продовольственная ярмарка

Мясо, рыбу, яйца, молоко, овощи, фрукты и муку можно будет приобрести по демократичной цене
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке пройдет крупная продовольственная ярмарка. Фото: ДАНВ Донецке пройдет крупная продовольственная ярмарка. Фото: ДАН
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23 ноября в Донецке на площадке перед входом в РСК «Олимпийский» состоится Республиканская продовольственная ярмарка. Мероприятие пройдет по инициативе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики и при поддержке Главы ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Республики.

- На ярмарке будет представлена мясная и рыбная продукция, яйца, молоко, сезонные овощи и фрукты, мука, мед, хлебобулочные и кондитерские изделия, - рассказали в Торгово-промышленной палате.

Время работы ярмарки - с 8.00 до 14.00.

В Донецке и Республике регулярно проходят продовольственные ярмарки. Производители предлагают свой товар с минимальной наценкой. Ярмарки пользуются популярностью и благодаря широкому ассортименту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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