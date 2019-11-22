22 Нояб. 19:37 2019-11-22T19:37:15+03:00

Доступ к интернету в ДНР осложнен из-за аварии в Ростовской области. Фото: cosmonova.net

Об этом сообщили в Минсвязи

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Сегодня, 22 ноября, в ДНР возникли проблемы с доступом к интернету после аварии на волоконно-оптической линии в Ростовской области.

Об этом сообщили в Министерстве связи Республики.

- В 14.40 случилась авария на сетях сразу нескольких операторов-партнеров. Повреждения волоконно-оптической линии связи в Ростовской области вызвали заметное ухудшение качества доступа к сети Интернет по всей Республике, - пояснили в Министерстве связи.

На месте аварии работают ремонтные бригады. Связь обещают наладить ориентировочно к 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU