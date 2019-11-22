2019-11-22T18:36:55+03:00
Общество

«В тылу у вас надежные люди»: Алексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания

Отличившихся военнослужащих наградили знаками отличия, грамотами и благодарностями
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Алексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания. Фото: администрация города Донецка. Фото: администрация ДонецкаАлексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания. Фото: администрация города Донецка. Фото: администрация Донецка
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22 ноября в ДК имени Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное пятилетию основания одиннадцатого гвардейского отдельного мотострелкового полка. Заместитель начальника штаба Народной милиции, полковник Эдуард Пелишенко наградил отличившихся военнослужащих знаками отличия «Георгиевский крест» IV степени, грамотами и благодарностями.

- От имени всех дончан примите поздравления с пятилетием основания вашего полка. В этот день мы говорим всем вам слова огромной благодарности за сотни жизней гражданских людей, которых вы спасли. Как вы на передовой, так и мы, каждый на своем месте, будем делать все, чтобы наша земля жила, чтобы наши дети рождались, воспитывались и росли в самых лучших традициях. Знайте, что в тылу у вас надежные люди – это мы, дончане. Мира всем вам, добра и ангела-хранителя! – поздравил присутствующих мэр Донецка Алексей Кулемзин и вручил Нагрудные знаки «Знак Почета III степени» и грамоты администрации города Донецка отличившимся военнослужащим.

Творческие коллективы Дворца культуры подарили гостям праздника яркую концертную программу после завершения торжественной части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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