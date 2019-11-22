2019-11-23T07:03:33+03:00
Общество

27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию

Об этом сообщил сам Глава ЛНР на своей странице в Twitter
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию. Фото: Фото: lug-info.com27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию. Фото: Фото: lug-info.com
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27 ноября Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник проведет очередную прямую линию, во время которой ответит на вопросы всех желающих.

- Проведу очередную прямую линию, но теперь в более расширенном формате. Абсолютно все желающие, независимо от географии, политических взглядов или симпатий, смогут задать мне интересующие их вопросы напрямую, - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Задать вопросы можно по телефонам +380668244604, +380721085506 или направить на электронную почту: line_glava_lnr@mail.ru.

В августе глава ЛНР провел прямую линию, на горячие номера которой жители 35 городов и сел Украины направили больше 2,3 тысяч вопросов

ИСТОЧНИК KP.RU

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