2019-11-22T12:28:49+03:00
Общество

23 ноября в Донецке пройдет акция «Если добрый ты…»

Она посвящена Международному Дню инвалидов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Проведение акции «Если добрый ты…» стало доброй традицией. Фото: администрация города ДонецкаПроведение акции «Если добрый ты…» стало доброй традицией. Фото: администрация города Донецка
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В субботу, 23 ноября, в Донецком городском молодежном центре будет проведена социальная акция «Если добрый ты…», посвящённая Международному Дню инвалидов. Начало - в 11.30.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

- Эта акция проводится специально для молодёжи и детей с ограниченными физическими возможностями, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации. Гостей ждёт море положительных эмоций. Подарок от Донецкого Республиканского академического театра кукол – благотворительный спектакль «Сказка о котёнке, звёздочке и ещё кое о чём», - проанонсировали организаторы.

А по окончании спектакля – увлекательный мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

Адрес Донецкого городского молодежного центра: улица Артёма, 36 а.

Телефон для справок: 337-02-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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