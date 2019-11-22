23 ноября в Донецке пройдет акция «Если добрый ты…»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-22T12:28:49+03:00

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В субботу, 23 ноября, в Донецком городском молодежном центре будет проведена социальная акция «Если добрый ты…», посвящённая Международному Дню инвалидов. Начало - в 11.30.

Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

- Эта акция проводится специально для молодёжи и детей с ограниченными физическими возможностями, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации. Гостей ждёт море положительных эмоций. Подарок от Донецкого Республиканского академического театра кукол – благотворительный спектакль «Сказка о котёнке, звёздочке и ещё кое о чём», - проанонсировали организаторы.

А по окончании спектакля – увлекательный мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

Адрес Донецкого городского молодежного центра: улица Артёма, 36 а.

Телефон для справок: 337-02-28.

ИСТОЧНИК KP.RU