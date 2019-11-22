2019-11-22T11:25:35+03:00
Общество

В Донецком художественном музее открылась выставка памяти Юрия Зорко

В экспозиции 50 живописных и графических работ мастера
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецком художественном музее открылась выставка памяти Юрия Зорко. Фото: ВКонтактеВ Донецком художественном музее открылась выставка памяти Юрия Зорко. Фото: ВКонтакте
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В Донецком республиканском художественном музее открылась выставка памяти мастера пейзажной и жанровой живописи Юрия Зорко.

- Всего в экспозиции около 50 живописных и графических работ мастера, представляющих все этапы его творчества. Полотна наполнены светом и воздухом, любовью к жизни и радостью бытия, неизменно добрым посылом и хорошим настроением, - рассказали в пресс-службе Министерства культуры Донецкой Народной Республики.

Выставка памяти мастера пейзажной и жанровой живописи Юрия Зорко продлится до конца 2019 года.

Известный донецкий живописец, график, акварелист Юрий Зорко был организатором творческой группы «Донецкий пленэр». Многие его работы хранятся в музеях и галереях Украины, России, Белоруссии и в частных собраниях Франции, Германии, США, Швеции, Израиля.

Для взрослых входной билет стоит 60 рублей, для детей – 30.

Адрес Донецкого художественного музея: бульвар Пушкина, 35

ИСТОЧНИК KP.RU

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