2019-11-21T18:18:10+03:00
Общество

Как живут контактные зоопарки в бетонных джунглях Донецка?

Донецкий контактный зоопарк «Дворик» поделился своим опытом содержания животных в центре города
Екатерина Сорока
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Остается загадкой, когда люди успевают следить за всеми животными. Ведь контактный зоопарк работает ежедневно с 11 до 18 часов. Фото: vk.com/dvorik_donetskОстается загадкой, когда люди успевают следить за всеми животными. Ведь контактный зоопарк работает ежедневно с 11 до 18 часов. Фото: vk.com/dvorik_donetsk
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В самом центре Донецка на третьем этаже торгового центра «Green Plaza»уютно расположился небольшой островок экзотической природы – контактный зоопарк «Дворик». Там проживают самые разнообразные животные: козы, попугаи, еноты, сурикаты, дикобразы, змеи и т.д. И для каждого животного нужен свой подход.

Легко ли содержать таких необычных представителей природы в бетонных джунглях города? Об этом рассказали сотрудники «Дворика» в социальных сетях.

— Мы за правильное содержание животных! Ежедневно наша команда работает для максимального комфорта братьев наших меньших, — пишут сотрудники зоопарка.

По словам сотрудников приюта, у каждого животного есть свой рацион питания, режим дня и определенные условия обитания (разные режимы температуры и влажности). По рекомендациям врачей питомцы получают витамины. А парнокопытные, каракалы, птички и другие животные, которые привыкли к активному образу жизни, регулярно вывозят на длительные прогулки.

— Любовь – ею мы окружаем каждого жителя нашего «Дворика». И мы с гордостью заявляем, что мы в ответе за тех, кого приручили, — отметили сотрудники зоопарка, — Мы стараемся создать максимально комфортные условия жизни для каждого жителя нашего зоопарка! Мы не дрессируем питомцев, не пичкаем их успокоительным, не нарушаем их дневной сон и не беспокоим во время течки, после родов или при болезни. Доверие, которое они нам оказывают - очень дорого для нас!

ИСТОЧНИК KP.RU

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