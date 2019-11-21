Погода на день в Луганске: 21 ноября в городе морозно и ветрено

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-21T09:40:09+03:00

Синоптики прогнозируют 21 ноября в ЛНР от 12 до 2 градусов мороза

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Температура воздуха в ЛНР 21 ноября будет колебаться от минус 12 градусов ночью до 2 градусов ниже нуля днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 20 ноября до 21.00 21 ноября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, днем 2-7 градусов мороза, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 9-11, днем – 2-4 градуса мороза.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 8-10 градусов ночью и 2-3 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 9-11 градусов ночью до 2-4 градусов мороза днем.

ИСТОЧНИК KP.RU