Погода в Донецке на день: 21 ноября – первый морозный день этой осени, но зато солнечный

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-21T09:46:04+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР четверг 21 ноября нас ждет солнечный день, до -3, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 21 ноября ожидается морозный солнечный день.

- Утром в Донецке стоит ясная погода, днем все же появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки -3. Ветер восточный 25-30 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:43, закат – 16:45, долгота дня 9 часов 2 минуты.

По народному календарю 21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги». В народе приметили, если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU