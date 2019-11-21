Погода в Донецке на день: 21 ноября – первый морозный день этой осени, но зато солнечный
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 21 ноября ожидается морозный солнечный день.
- Утром в Донецке стоит ясная погода, днем все же появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки -3. Ветер восточный 25-30 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 07:43, закат – 16:45, долгота дня 9 часов 2 минуты.
По народному календарю 21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день считается рубежной датой — с этого дня «зима встает на ноги». В народе приметили, если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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