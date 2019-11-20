2019-11-20T20:41:15+03:00
Политика

Саперы ДНР закончили разминирование на участке Петровское-Богдановка

Согласно договоренностям, ДНР завершила разминирование и готова перейти к демонтажу укреплений
Ольга ГОРДО
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Сегодня сотрудники МЧС ДНР завершили разминированиеСегодня сотрудники МЧС ДНР завершили разминированиеФото: Ольга ЖУКОВА
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Донецк уведомил ОБСЕ о завершении разминирования в Петровском. Следующий этап - демонтаж укреплений, к которому ДНР готова приступить. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня, согласно утвержденному контактной группой плану-графику, представительством ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении основного этапа противоминных мероприятий на участке разведения № 3 вблизи Петровского и о готовности приступить к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, — говорится в сообщении.

Разминирование провели сотрудники МЧС Республики. В СЦКК добавили, что демонтаж начнется только при условии получения официального уведомления от Украины, что они в свою очередь завершили разминирование на своем участке.

Напомним, что Петровское выбрано не случайно. Это действительно стратегически важный объект, очень удобный для наступления Украины. На севере – Докучаевск с его карьерами, южнее – река, которую в случае наступления придется форсировать. Петровское рассматривается как возможное место масштабного прорыва, чтобы отсечь север ДНР от юга ДНР. Очень удобно для классического танкового наступления. Если прорваться в Петровском, то открывается выход на Комсомольское, потом поворачивают на Амвросиевку, а дальше выход на границу. И если на севере ДНР постреливают без надежды на прорыв, то Петровское для ВСУ – это реальный стратегический объект. И уходить отсюда для них – это настоящая зрада (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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