Мороз и шквальный ветер ждут дончан с завтрашнего дня
Уже с завтрашнего дня дончан ожидает сильный ураган. К нему синоптики обещают снежные осадки. И это неудивительно, ведь такую погоду диктует нам восточный ветер.
Штормовое предупреждение объявлено в ДНР, 21 – 22 ноября ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. К тому же температура воздуха резко опустится до - 7.
- В период 21-22 ноября 2019 года в Донецкой Народной Республике, в Донецке и по акватории Азовского моря ожидается сильный восточный ветер, 15-20 м/с, — говорится в сообщении.
Сегодня дончане в некоторых районах уже могли заметить легкий мелкий снег и первую изморозь.
Сейчас в Донецке – облачная погода, температура воздуха 2 градуса тепла, ветер 12 м/с. На текущей неделе ожидается похолодание до 8 градусов мороза в ночное время
ИСТОЧНИК KP.RU