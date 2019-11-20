Мороз и шквальный ветер ждут дончан с завтрашнего дня

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-20T16:07:32+03:00

Осень - это не только желтые листочки, но и ветер, и снег с дождем. Фото: Евгении Карпачевой

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Уже с завтрашнего дня дончан ожидает сильный ураган. К нему синоптики обещают снежные осадки. И это неудивительно, ведь такую погоду диктует нам восточный ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в ДНР, 21 – 22 ноября ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. К тому же температура воздуха резко опустится до - 7.

- В период 21-22 ноября 2019 года в Донецкой Народной Республике, в Донецке и по акватории Азовского моря ожидается сильный восточный ветер, 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

Сегодня дончане в некоторых районах уже могли заметить легкий мелкий снег и первую изморозь.

Сейчас в Донецке – облачная погода, температура воздуха 2 градуса тепла, ветер 12 м/с. На текущей неделе ожидается похолодание до 8 градусов мороза в ночное время

ИСТОЧНИК KP.RU