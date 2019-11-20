2019-11-20T22:46:29+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 20 ноября ожидается туман, ветер и небольшой снег

Ольга ГОРДО
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Ноябрь в ДонецкеНоябрь в Донецке
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Синоптики прогнозируют 20 ноября в ЛНР до 4 градусов тепла, возможны осадки в виде снега

Метеорологи дали прогноз погоды в Республике на 20 ноября. Жителей ЛНР ожидает туман, ветер и небольшой снег. Ночью и в первой половине дня в Луганске и местами по территории Республики ожидается туман. Во второй половине дня усилится восточный ветер до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, днём – от одного до трёх градусов выше ноля. Ночью возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса ниже нуля, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 3-5 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 1-3 градусов ночью до 4-6 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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