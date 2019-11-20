Погода в Донецке на день: 20 ноября ожидается пасмурный день
По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 20 ноября ожидается пасмурный день, без осадков.
- Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +5. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.
Восход солнца в Донецке в 07:41, закат – 16:46, долгота дня 9 часов 5 минут.
По народному календарю 20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет». В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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