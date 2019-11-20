Погода в Донецке на день: 20 ноября ожидается пасмурный день

СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-20T07:53:02+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР среда 20 ноября нас ждет пасмурный день, до +5, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 20 ноября ожидается пасмурный день, без осадков.

- Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера. Без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки +5. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:41, закат – 16:46, долгота дня 9 часов 5 минут.

По народному календарю 20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В народе святого называли Федот-ледостав, и говорили: «Святой Федот лед ведет». В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU