2019-11-19T20:57:07+03:00
Политика

Карманы украинских пограничников оказались непригодными для «мзды» с рогатых нелегалов

Стадо коров прорвалось из России в Луганскую область
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Изрядно побегав по полю, пограничники кое-как остановили движение нарушителей границы. Фото: ГПСУИзрядно побегав по полю, пограничники кое-как остановили движение нарушителей границы. Фото: ГПСУ
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В минувшее воскресенье украинские пограничники, несущие службу в Луганской области, были вынуждены останавливать проникшую через кордон группу нелегальных мигрантов из России. В количестве 12 голов крупного рогатого скота. Об этом рассказали на следующий день в пресс-службе восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

- Даже российские коровы в поисках лучшей жизни и корма мигрируют в Украину, при этом, нарушая государственную границу, - радостно констатировали сотрудники погранслужбы, прекрасно зная, что миллионы их сограждан отдают предпочтение работе в соседнем государстве.

Происшествие случилось рядом с селом Полтавское Троицкого района. Изрядно побегав по полю, пограничники кое-как остановили движение нарушителей границы. Как положено в таких случаях, стали выяснять личности задержанных. К радости стражей порядка, рогатые были с «паспортами». На ушах имелись знаки с идентификационными номерами, которые выдаются компетентными органами Российской Федерации. А вот старшего - то бишь пастуха - среди нарушителей не оказалось. Наверное, загулял товарищ.

Рогатые были с «паспортами», которые выдаются компетентными органами Российской Федерации. Фото: ГПСУ

Рогатые были с «паспортами», которые выдаются компетентными органами Российской Федерации. Фото: ГПСУ

Но самая большая проблема возникла со мздой. Конечно, у коров было чего «сдоить». Только карманы у пограничников оказались непригодными для таких «доходов». В общем, намаялись паны, пока оприходовали нарушителей.

Теперь, после оформления всех протоколов, рогатых нелегалов депортируют на родину. Какой штраф сдерут с хозяев, украинские пограничники не сообщили. Видимо, подсчитывают моральные и физические издержки от беготни по полю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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