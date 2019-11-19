Раненого на передовой в Донбассе командира 128-й бригады могли добить в госпитале украинские радикалы

СЕГОДНЯ 18:02 2019-11-19T18:04:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 ноября, рано утром в госпитале Харькова после тяжелого ранения умер командир 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. В Управлении Народной милиции ДНР предполагают, что комбрига могли добить радикалы, которые ранили Коростелева на передовой.

- Командир получил тяжелые травмы, но не смертельные, и за его жизнь боролись лучшие украинские врачи. Не исключаем, что реализация плана радикалов по физическому устранению командира была осуществлена уже в госпитале, - сообщили в пресс-службе УНМ ДНР.

Известно, что Евгений Коростелев был ранен 12 ноября недалеко от участка разведения войск Богдановка-Петровское. По версии штаба операции объединенных сил (ООС), полковник подорвался на мине, когда обходил новые позиции взводов. Вместе с ним пострадал еще один офицер. Однако по данным Украинского милитарного портала (УМП), помимо комбрига получили ранения еще трое офицеров - они попали под обстрел из АГС. Стрельбу из автоматических гранатометов приписали защитникам ДНР.

В Народной милиции же уверены, что вели огонь из АГС радикалы «Правого сектора» (запрещенной в РФ организации) - это была месть за отвод войск. Также на пути следования комбрига были заложены радиоуправляемые фугасы. Кстати, разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки сопровождалось вооруженными столкновениями военных с националистами.

Судя по фотографии раненого Коростелева (по этическим соображениям «КП» не может ее опубликовать), у полковника была оторвана левая стопа и серьезно повреждена правая нога. Такие травмы бывают от противопехотных мин, а не гранат АГС. Но в таком случае: откуда взялись мины в местах дислокации отведенных из Богдановки подразделений?

Сообщается, что врачи боролись за жизнь офицера целую неделю. И даже спасли правую ногу Коростелева от ампутации. А потом наступила смерть. Или все-таки было убийство? Впрочем, теперь уже это не так и важно.

О Евгении Коростелеве известно, что после окончания военного вуза служил в 25-й воздушно-десантной бригаде. Прошел путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы - замкомандира бригады. С первых дней войны в Донбассе принимал участие в боевых действиях.

Славянск – Краматорск – Лисичанск - Красный Лиман – Ямполь – Дебальцево – Углегорск – Шахтерск - Саур-Могила - аэропорты Луганска и Донецка - Авдеевка. По всем этим городам и объектам стреляла артиллерия 25-й бригады, которой командовал Евгений Коростелев. Петр Порошенко наградил полковника «за высокий профессионализм» орденом Богдана Хмельницкого III степени.

ИСТОЧНИК KP.RU