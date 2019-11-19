2019-11-19T17:13:44+03:00
Политика

Всех до кучи: в девятиэтажке на проспекте Мира в Мариуполе поселят 90 семей сотрудников СБУ

Власти города у моря вынуждены успокаивать жителей близлежащих домов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Двухподъездный дом на 90 квартир собираются построить в рекордные сроки - за 8-10 месяцев. Фото: mariupol-express.com.uaДвухподъездный дом на 90 квартир собираются построить в рекордные сроки - за 8-10 месяцев. Фото: mariupol-express.com.ua
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Необычную стройку затеяли в Мариуполе. Здесь решили по заказу главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях возвести девятиэтажку на 90 квартир для сотрудников спецслужбы. Дом номер 119а появится на проспекте Мира.

Понятно, что такое соседство не на шутку встревожило жителей близлежащих домов. Мариупольцам памятен взрыв 31 марта 2017 года джипа вместе с полковником СБУ Александром Хараберюшем. Погибший возглавлял контрразведку областной спецслужбы и «прославился» жестокими пытками ополченцев. Поэтому власти Украины поспешили обвинить во взрыве представителей ДНР и даже спустя время задержали подозреваемую. Хотя знающие люди говорят, что Хараберюш погиб от рук нациков из полка «Азов» (запрещенная в РФ организация).

У жителей близлежащих домов было немало тревожных вопросов по поводу «дома СБУ». Фото: mariupol-express.com.ua

У жителей близлежащих домов было немало тревожных вопросов по поводу «дома СБУ». Фото: mariupol-express.com.ua

Теперь жители города у моря переживают, не станет ли прилегающая к «дому СБУ» территория опасной для окружающих? Представители городских властей и СБУ даже провели с жителями близлежащих домов ознакомительную встречу, на которой мариупольцы задали волнующие их вопросы. И как утверждают официальные хроникеры, горожане «получили подробные разъяснения по каждому из них».

ИСТОЧНИК KP.RU

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